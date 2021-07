L552 bei Wormeln gesperrt

Im Warburger Stadtgebiet ist es am Mittwochabend doch noch zu einer Straßensperrung gekommen. Das Hochwasser der Twiste hat die L552 zwischen Wormeln und Welda überflutet.

Die Strecke wurde am späten Nachmittag gesperrt. Bereits am Morgen hatte es dort Probleme gegeben. Die Brücke, die an der Twistetalstraße vor Wormeln nach der scharfen Rechtskurve über die alte Twiste führt, stand zwischenzeitlich unter Wasser. Das machte das Passieren zeitweise unmöglich.