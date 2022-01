Silvia Rößler (Mitte) gehört zu den erfahrensten Lachtrainerinnen der Stadt. In ihren Kursen animiert sie die Teilnehmer zu vollem Körpereinsatz.

Was auf den ersten Blick seltsam anmutet, hat in Bielefeld bereits Tradition. Lachyoga ist der Name dieser Technik, die Lach-, Dehn- und Improvisationsübungen miteinander verbindet. Aber lachen auf Knopfdruck, kann das denn funktionieren?