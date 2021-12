Ladenbesitzer für zwei Wochenenden

Aloisia Nolte und Maria Rose eröffnen kleinen Adventsmarkt in leerstehenden Geschäftsräumen

Warburg

Aloisia Nolte und Maria Rose gehen unter die Ladenbesitzer – aber nur für zwei Wochenenden. In einem leerstehenden Geschäft in der Hauptstraße 50 in Warburg betreiben sie dieses und nächstes Wochenende einen kleinen Adventsmarkt.

Von Daniel Lüns