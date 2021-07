Ladendieb bedroht Angestellte mit Messer

Laut Polizei flüchteten die bislang Unbekannten nach dem versuchten Diebstahl am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr aus dem Lebensmittelmarkt an der Borgholzhausener Kaiserstraße und rannten zu Fuß in Richtung Rathaus davon.

Zuvor, so berichten Zeugen, wurden die beiden jungen Männer dabei beobachtet, wie sie sich Waren in den Hosenbund gestopft hatten. Eine Angestellte sprach die beiden Diebe daraufhin an. Während ein Täter ohne Diebesgut direkt die Flucht ergriff, konnte der Zweite zunächst festgehalten werden. Drei Marktangestellte hielten den jungen Mann in der Folge im Kassenbereich fest und konnten ihn zur Herausgabe des Diebesguts bewegen – als der zuvor geflüchtete Täter abermals den Markt betrat. Mit einem Messer in der Hand stellte er sich bedrohlich vor den Angestellten auf und nötigte sie zur Freilassung seines Komplizen.

Zu Fuß Richtung Rathaus geflohen

Beide Ladendiebe flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Rathaus. Folgende Beschreibung der Täter: 1. Täter: ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, zum Tatzeitpunkt komplett schwarz gekleidet mit einer schwarzen Basecap. Der Täter führte ein Springmesser bei sich. 2. Täter: ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer Tarnjacke und Tarnhose. Beide jungen Männer sind etwa 16 bis 20 Jahre alt, haben ein südländisches Aussehen und sind sehr schlank. Zudem sprachen beide nur gebrochenes Deutsch und unterhielten sich miteinander fremdsprachlich.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer die beiden flüchtenden Personen beobachten konnte oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0.