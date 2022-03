Ladendiebe schlagen und treten in Paderborn auf Detektive ein

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest – Textilien in Koffern und Taschen gestohlen

Paderborn

Nach einem dreisten Ladendiebstahl in Paderborn durch mindestens vier Männer sind am Samstag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die Beute im Wert von mehr als 2000 Euro inzwischen wieder zurück im Geschäft.