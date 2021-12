„Lage des Handels ist dramatisch“

Weihnachtsmarkt darf weiterlaufen – Kritik an 2G-Regelung in Geschäften

Paderborn

Mit Sorge blickten die Schausteller in den vergangenen Tagen nach Berlin und Düsseldorf: Was wird angesichts der Pandemie aus den Großveranstaltungen? Am Donnerstag gab es Entwarnung: Der Paderborner Weihnachtsmarkt kann fortgesetzt werden. Das bestätigten die beiden Paderborner Landtagsabgeordneten Daniel Sieveke (CDU) und Marc Lürbke (FDP) auf Anfrage.

Von Ingo Schmitz