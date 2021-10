Lage in Höxter spitzt sich zu

Während der Inzidenzwert im Kreis Höxter am Freitag von 105 am Donnerstag auf 101,6 leicht gesunken ist, spitzt sich die Lage in Höxter weiter zu.

91 Menschen sind dort aktuell an Corona erkrankt, neun mehr als noch am Vortag. Der Inzidenzwert hat in der Kreisstadt die 200er-Marke durchbrochen und liegt am Freitag bei 214 – so viel wie nirgendwo sonst im Kreis Höxter.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 37 (+6 aktiv Infizierte, Inzidenz 121,6.

Beverungen: 33 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 114,8.

Borgentreich: 8 (-3) aktiv Infizierte, Inzidenz 23,5.

Brakel: 33 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 130,2.

Höxter: 91 (+9) aktiv Infizierte, Inzidenz 214.

Marienmünster: 4 (+1) aktiv Infizierte, Inzidenz 40,8.

Nieheim: 6 (+1) aktiv Infizierte, Inzidenz 33,2.

Steinheim: 16 (+-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 97,3.

Warburg: 13 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 26,17.

Willebadessen: 1 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 0.