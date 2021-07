Lahde: Kreis erlässt Badeverbot

Petershagen

Am Badesee Lahde in Petershagen besteht aktuell ein Badeverbot wegen eines vermehrten Aufkommens an Blaualgen. Darauf weist der Kreis Minden-Lübbecke hin. Besucherinnen und Besucher des Badesees werden außerdem gebeten, weitere Verhaltenshinweise vor Ort zu beachten.