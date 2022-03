Lakenfelder und Seidenhühner für den Tierpark Olderdissen

Das Seidenhuhn hat ein besonders auffälliges Gefieder: Die Federn sind plüschig und wirken fast wie Fell. Im 18. Jahrhundert kam die Hühnerrasse aus Asien – wo die Hühner schon lange gezüchtet wurden – nach Europa. Der Bielefelder Stadtverband der Rassegeflügelzüchter gibt nun vier Hennen und einen Hahn an den Tierpark ab. Der Hahn ist an dem grau-silbernen Gefieder zu erkennen, zwei Hennen sind wildfarben und zwei haben gelbes Gefieder.

Lange Jahre war das Lakenfelder Huhn auf der Roten Liste der Nutztierrassen als gefährdet eingestuft. Durch viel Bemühen der Züchter auch in Bielefeld gibt es inzwischen immer mehr Tiere dieser einheimischen Rasse, die vor allem um 1880 in Westfalen und Niedersachsen als Nutztier weit verbreitet war. Die Hühner erkannt man gut an ihrem markanten Aussehen: Kopf und Schwanz sind bei den Tieren schwarz, der Grundfarbe ist weiß. Im Schnitt legt eine Henne dieser Rasse 170 Eier im Jahr.

Zugang nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen

Für den Tierpark Olderdissen benötigen die Besucherinnen und Besucher weiterhin einen 3G-Nachweis für den Eintritt. Dies legt die seit dem 19. März für NRW gültige Corona-Schutzverordnung fest.

Das bedeutet für die Besucherinnen und Besucher, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Zugang erhalten. „Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher um Verständnis und Rücksichtnahme“, sagt Tierpark-Leiter Herbert Linnemann, „Das sind die derzeit gültigen Regeln, an die wir uns ohne Ausnahme halten müssen.“

Daher ist es weiterhin nötig, den Nachweis über eine vollständige Immunisierung nach § 2 SchAusnahmV oder Testung inklusive eines amtlichen Ausweispapiers (Personalausweis oder Reisepass) mitzuführen und am Eingang vorzulegen.