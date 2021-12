Land ist Energielieferant der Zukunft

Planungen zum Solarpark-Nieheim überarbeitet: Info-Veranstaltung am Montag in der Turnhalle Oeynhausen

Himmighausen

Etwas mehr Fläche aber deutlich weniger Solarmodule und eine viel bessere Einbettung in die Landschaft. Am Freitag stellte Georg von Puttkamer seine stark überarbeiteten Pläne für den „Solarpark Nieheim“ dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, Bürgermeister Johannes Schlütz und der Presse vor. Am Montag will er gemeinsam mit dem Planungsbüro BLG die Bevölkerung vor allem aus den angrenzenden Ortschaften Himmighausen und Oeynhausen informieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle Oeynhausen.

Von Ralf Brakemeier