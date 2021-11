Land sagt Millionen zu

Wie Bernhard Hoppe-Biermeyer, CDU-Landtagsabgeordneter für das Paderborner Land und Sportausschussvorsitzender mitteilte, habe er von Ministerin Ina Scharrenbach die Zusage bekommen, dass Projekte in Bad Wünnenberg, Borchen, Büren und Delbrück auf der Förderliste für den „Investitionspakt Sport“ stehen. Die Förderquote liege demnach bei 90 Prozent oder maximal 1,5 Millionen Euro. Auf jeweils etwa eine Million Euro sind die Projekte in Bad Wünnenberg, Büren und Delbrück veranschlagt.

In Bad Wünnenberg soll das Aatalstadion modernisiert werden, in Büren soll mit dem Geld die Turnhalle an der Josefsschule saniert werden. Und für den Delbrücker SC soll sich der Wunsch nach der Erweiterung und Sanierung des Sportheims erfüllen. Bewilligt werde auch der Antrag der Gemeinde Borchen, die für etwa eine halbe Million Euro auf der Tartanfläche am Sportzentrum Bohnenkamp eine überdachte Multifunktionshalle bauen will. „Das war echtes Teamwork mit den Sportvereinen, den Bürgermeistern, den CDU-Fraktionen und den Stadt- und Gemeindesportverbänden vor Ort.“, sagt Bernhard Hoppe-Biermeyer.

Im „Investitionspakt Sport 2021“ waren mehr als 640 Maßnahmen beantragt worden, 60 wurden schließlich bewilligt, darunter auch zwei aus dem Kreis Paderborn: die Sanierung der Sporthalle am Gardeweg in Altenbeken und die Erweiterung des Abenteuerspielplatzes um einen Bikepark in Delbrück.