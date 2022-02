Land unter im Bünder Elsebruch

Die Else ist derzeit ein XXL-Fluss, hat ihr Bett längst verlassen und vor allem im Bereich Hunnebrock und Südlengern Uferbereiche und Felder überschwemmt. Der Grund sind die anhaltenden Regenfälle vom Wochenende.

Das Storchennest im Bruch steht mitten in einer Seenlandschaft. Von den Weideflächen ist nicht mehr viel zu sehen, nur die Zäune weisen auf sie hin.

Von einem starken Hochwasser kann aber nicht die Rede sein. Der Pegel lag am Dienstagnachmittag bei 165 Zentimetern. Die erste Warnstufe beginnt aber erst bei 206 Zentimetern. Diese Grenze war zwar am Montagnachmittag kurzfristig um einen Zentimeter überschritten worden. Danach sank das Wasser wieder. Die zweite Warnstufe – rot gekennzeichnet – liegt bei 306 Zentimetern. Wer sich für die Pegelstände der Else interessiert, findet hier Infos.