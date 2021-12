Land verbietet den Sitzungskarneval

Karneval im Zelt in Ovenhausen: Solche Szenen wird in der Session 2021/22 nicht geben.

Die Närrinnen und Narren im Kreis Höxter, wie in Steinheim, Nieheim, Brakel, Bad Driburg, Ovenhausen, Peckelsheim oder Willebadessen, trifft die Absage hart: Viele hatten sich auf die Session nach der Zwangspause 2020/21 vorbereitet. Große Veranstaltungen wie närrische Bälle, Partys oder närrische Sitzungen in Innenräumen seien nicht verantwortbar, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Eine Entscheidung zu Open-Air-Veranstaltungen und Rosenmontagszügen sei noch nicht gefallen, so das Land.

Massen im Zelt oder in einer Halle? In diesem Jahr geht das nicht. Foto: Michael Robrecht

Lukas Wöstefeld vom Karnevalsverein Ovenhausen zeigte sich, wie die anderen Karnevalsorganisatoren im Kreis auch, nicht überrascht. „Das war bei den Coronazahlen absehbar. Die frühe Entscheidung in Düsseldorf beendet die Hängepartie. Alle wissen, was geht und was nicht“, erklärte Wöstefeld.

Die Vereine im Kreis wollen in Krisensitzungen umgehend darüber sprechen, wie sie mit der neuen Situation umgehen. „Für die Aktiven ist das bitter. Es fehlt jetzt das Ziel für ihren ehrenamtliches Einsatz. Aber die Karnevalisten denken an die Gesundheit und an die Gemeinschaft, und sind solidarisch“, meinte Wöstefeld. Das Infektionsgeschehen und die Belastung der Intensivstationen machten den Karneval trotz Schutz durch 2G oder 2G+ nicht ohne Bedenken möglich, so viele Karnevalisten. Einige hoffen, dass Ende Februar draußen vielleicht Umzüge wieder möglich sind.