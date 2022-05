Landes-Ehrenmedaille für Klocke und Claes

Nach der langen Pandemie-Pause war die Rückkehr zu einer Jahreshauptversammlung in Präsenz eine große Freude beim Tambourcorps in Etteln. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder.

Der Vorsitzender Andreas Meyer freute sich, dass nach langen Phasen der Pandemie das Vereinsleben langsam wiederaufleben kann. Bei den Wahlen wurden alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.

Anschließend stand der Höhepunkt der Versammlung auf dem Programm: die Ehrungen zahlreicher verdienter Mitglieder. Dabei erhielten Paulina Striewe, Emely Köhler und Jule Lohmann das Leistungsabzeichen in Bronze (D1). Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft wurde an Laura Wegener, Lorina Wischer und Tobias Erhardt verliehen. Über die Ehrennadel in Silber für 25-jährige aktive Mitgliedschaft durften sich Katharina Claes-Heggen, Ulrike Bickmann, Daniela Schmitz, Christina Hielscher, Helena Bickmann, Claudia Wübbeke, Marina Wegener und Christian Legard freuen. Eine Ehrennadel in Gold für 30-jährige aktive Mitgliedschaf erhielten Daniela Claes-Knaup, Dominik Reineke, René Selheim sowie Dirk Claes.

Goldene Ehrennadel

Die Goldene Ehrennadel des Volksmusikerbundes NRW für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Hubert Meier verliehen. Gerhard Klocke und Heinz Claes erhielten die Goldene Ehrennadel des Volksmusikerbundes NRW für 50-jährige aktive Mitgliedschaft.

Eine seltene Ehrung nahm dann der Vorsitzende des Kreismusikerbundes Paderborn, Uwe Zimmermeier, persönlich vor, da diese Auszeichnung nur für besondere Verdienste um den Verein und die langjährige, aktive Mitgliedschaft von 50 Jahren verliehen wird. Eine Seltenheit, die nicht oft vergeben werden kann. Gerhard Klocke und Heinz Claes wurden auch noch mit der Landes-Ehrenmedaille des Volksmusikerbundes NRW ausgezeichnet.

Abschließend gab es einen Ausblick auf die anstehenden Auftritte im Jahr 2022. Nach fast zweijähriger Pause werden die Klänge des Tambourcorps Etteln ab Juni wieder auf den Schützenfesten der Region zu hören sein, worauf sich die Mitglieder schon sehr freuen.