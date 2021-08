Landesbetrieb stellt Nordumgehung vor

Für Präsenzveranstaltung in Salzkotten sind Anmeldungen nötig

Salzkotten

Die optimierte Nordvariante der Ortsumgehung B 1 neu stellt am Freitag, 27. August, die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift in Salzkotten vor. Die Veranstaltung findet in der Mensa der Gesamtschule gemäß der 3G-Regel statt.