Landesgartenschau Höxter verkauft 24.000. Dauerkarte

Insgesamt 24.000 Dauerkarten hat die Landesgartenschau vor der Eröffnung bereits verkauft (hier Mitarbeiterin Claudia Wessel von der Tourist Information im Historischen Rathaus). Hinzu kommen 10.000 Tagestickets. Damit steht die LGS in Höxter im Vergleich zu anderen bereits in NRW stattgefundenen Gartenschauen zwei Monate vor der Eröffnung äußerst gut da.

Zwei Monate bevor die Landesgartenschau Höxter ihre Tore öffnet, steigt die Vorfreude in der Stadt und im Umland. Das scheint auch die Ticketnachfrage zu bestätigen: „Insgesamt 24.000 Dauerkarten hat die Landesgartenschau vor der Eröffnung bereits verkauft, hinzu kommen 10.000 Tagestickets“, freut sich Marc Schulz, Mitarbeiter fürs Ticketing der Landesgartenschau.

Der Großteil der Eintrittskarten ging im Kreis Höxter über die Ladentheke. „Direkt dahinter kommt der Landkreis Holzminden.“ Darauf folgen der Kreis Lippe und der Kreis Paderborn. Doch auch überregional wächst das Interesse an Dauerkarten. „Wir verkaufen Dauerkarten deutschlandweit: Von München über Dresden, nach Hamburg und bis Aachen sind alle Himmelsrichtungen vertreten“, schildert Schulz.

Ticketnachfrage in Höxter vergleichsweise groß

Im Vergleich zu vergangenen nordrhein-westfälischen Gartenschauen liegt Höxter gut im Rennen. So hatte zum Beispiel die Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe zum Ende ihrer Laufzeit 10.400 Dauerkarten aufzuweisen. Spitzenreiter im Ranking ist die Landesgartenschau 1988 in Rheda-Wiedenbrück (36.000 verkaufte Dauerkarten), besonders gut verkauften sich die Karten auch 2008 in Rietberg (25.000). Die übrigen Gartenschauen verkauften zwischen 5.000 und 15.000 Dauerkarten.

„Wir freuen uns riesig, dass die Nachfrage immer noch so groß ist und haben uns deswegen entschieden, die aktuelle Verkaufsphase mit den rabattierten Dauerkarten zu verlängern“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch. Statt der regulären 120 Euro kostet die Dauerkarte noch bis einschließlich Ostermontag, 10. April, 72 Euro (ermäßigt 67 Euro).

Gartenschau-Dauerkarte bietet viele Vorteile

Die Dauerkarte berechtigt zum Eintritt an jedem der 179 Veranstaltungstage. „Die Karte hat aber noch weitere Vorteile“, sagt Schulz. „Zum Beispiel entfällt das Warten an der Kasse.“ Auch der Hin- und Rückweg im öffentlichen Nahverkehr im Geltungsbereich der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter mbH (VPH) seien in der Dauerkarte inbegriffen. „Damit kommen die Gäste mit Dauerkarte nicht nur kostenlos, sondern auch besonders nachhaltig zur Landesgartenschau.“

Besitzerinnen und Besitzer der Dauerkarte genießen außerdem einmal freien Eintritt für die Landesgartenschau Freyung in Bayern und 20 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt in ehemalige Gartenschau-Parks in Nordrhein-Westfalen, wie zum Beispiel in Bad Lippspringe. Weitere Kooperationen sind derzeit in Abstimmung.

Vergünstigte Kulturprogramm-Karten

„Außerdem gibt es mit der Dauerkarte bis zu 20 Prozent Ermäßigung auf die Tickets für unsere Sonderveranstaltungen und die des großen Kulturprogramms“, erläutert Schulz. Das hochkarätig besetzte Kulturprogramm, zusammengestellt von der bekannten Kuratorin Brigitte Labs-Ehlert, umfasst mit Lesungen, Konzerten, Theater, Akrobatik, Tanz und Workshops mehr als 100 Veranstaltungen. Gleich zu Beginn am 30. April schwebt ein gigantischer Kronleuchter hoch über den Köpfen des Publikums: Die französische Compagnie Transe Express entführt dann mit ihrer Produktion „Cristal Palace“ in eine Welt voller Akrobatik, Poesie und Fantasie.

