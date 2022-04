Sommermärchen: „Wir elfen mit“

„Wir elfen mit": Unter diesem Slogan sucht die LGS-gGmbH Ehrenamtliche für das Großevent 2023 in Höxter. Was es mit der Wortneuschöpfung des „Elfens" auf sich hat, haben die Ideengeber bei der Vorstellung der Kampagne erläutert.

Landesgartenschau-Gesellschaft sucht ehrenamtliche Unterstützer für Großevent in Höxter

„Wir elfen mit", sagen Friedel Höke (2. von links) und Wolfgang Bast (3. von rechts). Bürgermeister Daniel Hartmann (links), LGS-Geschäftsführer Jan Sommer und Claudia Koch (von rechts) und Lisa Sommer, (Organisation und Ansprechpartnerin für Hollis ehrenamtliche Helfer) freuen sich auf all jene, die dem Beispiel der ersten „(H)elfer" folgen. Für die Ehrenamtlichen gibt‘s eigene T-Shirts.

Friedel Höke aus Lüchtringen war von Anfang an von der Idee überzeugt. Deshalb hat er im März 2018 in einem der drei Busse gesessen, mit denen Bürgerinnen und Bürger nach Düsseldorf fuhren, um Höxters Bewerbung für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2023 persönlich abzugeben. Vier Jahre später ist es für ihn selbstverständlich, dass er sich ehrenamtlich in dieses einmalige Event einbringt. Denn: „Stadt und Ortschaften werden alle gewinnen“, ist der Lüchtringer sicher.