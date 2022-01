Ute und Rainer Sievers investieren in die Zukunft und gestalten ihr „Flair-Hotel“ in Teilen ganz neu. „Märchenhaft“ zu geht es auch in zwei Themenzimmern, die eine weitere Neuheit für das Haus darstellen. Die Vorfreude ist groß – auch auf die Landesgartenschau 2023.

Foto: Harald Iding