Landeskirche will mit Kirchenkreis und Stadt Herford sprechen Landeskirche will mit Kirchenkreis und Stadt Herford sprechen Landeskirche will mit Kirchenkreis und Stadt Herford sprechen

Hochschul-Verkauf in der Diskussion, aber noch nicht beschlossenHochschul-Verkauf in der Diskussion, aber noch nicht beschlossenHochschul-Verkauf in der Diskussion, aber noch nicht beschlossen

HerfordHerfordHerford

Was wird aus der Herforder Hochschule für Kirchenmusik? Es sei im Gespräch, dass Gebäude und Gelände verkauft würden. Aber es gebe noch keinen Beschluss der zuständigen Gremien bei der Landeskirche. Mit diesen Worten ergänzt Landeskirchenrat Dr. Victor von Bülow seinen Beitrag vom Vortag. In ihm war von einer Verkaufsabsicht die Rede.Was wird aus der Hochschule für Kirchenmusik in Herford? Es sei im Gespräch, dass Gebäude und Gelände verkauft würden, sagt Landeskirchenrat Dr. Victor von Bülow. Aber es gebe noch keinen Beschluss der zuständigen Gremien bei der Landeskirche. Mit diesen Worten ergänzt er einen Bericht, in dem von einer Verkaufsabsicht die Rede war.

Von Hartmut HorstmannVon Hartmut HorstmannVon Hartmut Horstmann