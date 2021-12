Landrat entschuldigt sich und gibt Gas

Landrat Jürgen Müller wartet nicht lange mit einer Antwort. Der Kreis Herford plane, die stationäre Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum in Enger weiter auszubauen. Ziel sei es, dort vom 13. Dezember an mit mehr als den derzeitigen drei Impfstraßen arbeiten zu können. Dafür werden die Impfungen in den kreisweit verteilten Impfstellen von diesem Zeitpunkt an eingestellt. Die Impftermine des Kreises würden dann fast ausschließlich nur noch zentral gesteuert in der Impfstelle in Enger angeboten. Darüber hinaus sei in der Stadt Herford ein weiteres ständiges Impfangebot in Planung sowie eine Sonderaktion für Lehrer und Kita-Beschäftigte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar