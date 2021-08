Landrat lehnt Projektstopp ab

Bei maximal 34 Millionen Euro soll der Deckel halten. Mehr darf die neue Kinder- und Jugendklinik am Klinikum Herford nicht kosten. Unter diesen Voraussetzungen hat der Verwaltungsrat den Neubau im Dezember beschlossen. Jetzt kommen möglicherweise noch einmal sechs Millionen Euro drauf.

So sieht der vom Verwaltungsrat des Klinikums beschlossene Neubau der Kinderklinik aus. Zu den Investitionskosten gibt es in jedem Jahr neue Zahlen.

Mit Baukosten in Höhe von 40 Millionen Euro begründet Herbert Weber, Fraktionschef der Alternative für Deutschland (AfD) im Kreistag, einen Antrag auf Projektstopp am Klinikum. Die AfD trage den Neubau nach wie vor mit: „Doch erst, wenn das Land zusichert, auch seine Zuschüsse entsprechend anzupassen, sollte das Bauprojekt fortgesetzt werden“, führt Weber in seinem Antrag aus.