Landrat will den Wiederaufbau

Lippische Heimatgeschichte in Schutt und Asche: Ein Feuer hat in der Nacht auf Dienstag eine historische Hütte am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald vollständig zerstört. Sowohl Brandstiftung als auch ein technischer Defekt seien möglich, so die Polizei. Bei der Fahndung in der Nacht rund um den Brandort in Detmold-Hiddesen (Kreis Lippe) seien aber keine verdächtigen Personen entdeckt worden.

Passanten hatten gegen 3.15 Uhr den Notruf gewählt, weil die Hütte in Flammen stand. Als die Polizei ankam, brannte das Gebäude lichterloh. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurden ein Tanklöschfahrzeug, ein Wasserbehälter und ein Löschgruppenfahrzeug zur Einsatzstelle nachgefordert. Mehrere Trupps brachten das Feuer bis 5.30 Uhr unter Kontrolle. Das historische Gebäude wurde jedoch vollständig zerstört. Die Schadenshöhe könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

Die Bandelhütte war nach Ernst von Bandel benannt, dem Erbauer des Hermannsdenkmals. Foto: imago stock&people

Der Bildhauer, Architekt und Künstler Ernst von Bandel (1800-1876) lebte von 1837 bis 1846 während des Baus des Hermannsdenkmals mit seiner Frau in der heute nach ihm benannten Hütte. In ihr fanden Besucher Informationen und ein Modell des Denkmals. 1819 hatte er die Idee zum Denkmal, jedoch konnte er erst im Jahr 1838 mit dem Bau anfangen. Die Standortwahl kam aufgrund des damals in Detmold vermuteten Standorts der Varus- oder Hermannsschlacht zustande. Bis zur Einweihung des Denkmals 1875 stockte der Bau zeitweilig. So musste Bandel Spenden sammeln, um den Bau realisieren zu können.

Die historische Bandelhütte am Detmolder Hermannsdenkmal brennt vollständig nieder. Foto: Feuerwehr Detmold

In Lippe ist man entsetzt über den Verlust des traditionsreichen Gebäudes, das direkt am Fuß des großen Denkmals stand. Der stellvertretende Vorsteher des Landesverbands Lippe, Arne Brand (SPD), sagte am Dienstag: „Heute ist ein Stück lippischer Geschichte unwiderruflich ver­loren gegangen.“

MEHR ZUM THEMA Historisches Gebäude in Detmold völlig zerstört – Polizei sucht Zeugen Bandelhütte am Hermannsdenkmal abgebrannt

Auch Lippes Landrat Dr. Axel Lehmann (SPD) zeigte sich tief betroffen über die Nachricht der abgebrannten Bandelhütte. „Das ist ein schwerer Verlust, nicht nur für die touristische Infrastruktur in Lippe. Die Bandelhütte war kulturell und historisch bedeutsam und ein wichtiger Gedächtnisort für den Erbauer des Hermannsdenkmals und zur Entstehung dieses lippischen Wahrzeichens, das bis heute nicht an Bedeutung verloren hat“, sagte Lehmann.

Übrig blieb nur das hölzerne Gerippe des Gebäudes. Foto: Feuerwehr Detmold

Trotz der noch laufenden Ermittlungen der Kreispolizei wagte Lehmann einen Blick in die Zukunft: „Ich würde es begrüßen, wenn die Bandelhütte wieder aufgebaut wird. Wir sollten in Lippe darüber sprechen, ob ein solcher Wiederaufbau möglich und sinnvoll ist.“ Von einem „unschätzbaren historischen Wert“ sprach Ralf Noske, Geschäftsführer der Denkmal-Stiftung.