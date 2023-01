Foto:

Nun also tatsächlich die von vielen Beobachtern erwartete Stichwahl. Dass es bei drei Landratskandidaten an diesem Sonntag für keinen zu einem Wahlsieg reichte, ist nicht überraschend. Auch das starke Abschneiden des AfD-Manns wundert angesichts niedriger Wahlbeteiligung und seiner Positionierung gegen Krankenhaus-Neubauten nicht.



Was aber aufhorchen lässt, ist der deutliche Vorsprung von SPD-Kandidat Ali Dogan. Das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass sich für die CDU Wahlsiege wie der von Anna Katharina Bölling im Mühlenkreis nicht so einfach wiederholen lassen. Dazu kommt, dass Ali Dogan mit seinem Wahlkampf offenbar angekommen ist und viele SPD-Wähler mobilisieren konnte.



CDU-Kandidat Schrader hatte damit zu kämpfen, dass seine Haltung pro Neubauten in der Krankenhausfrage gerade konservativeren Wählern im Altkreis Lübbecke nicht einleuchtete.



Für den zweiten Termin am 29. Januar gilt es nun vor allem, ausreichend Wähler an die Urne zu holen. Eine Beteiligung von weniger als 20 Prozent wie zuletzt bei der Landratsstichwahl im Kreis Kleve – das gilt es nach Kräften zu vermeiden.