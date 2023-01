Im Kreis Minden-Lübbecke wird Sonntag ein Landrat gewählt

Drei Kandidaten treten am 15. Januar an

Minden

Nach der Kommunalwahl 2020, der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl 2022 herrscht in OWL nun ein Jahr Wahlpause. Nicht so im Kreis Minden-Lübbecke. Dort wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt, und möglicherweise ist 14 Tage später auch noch eine Stichwahl notwendig.