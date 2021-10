Landschaft von surrealer Schönheit

VHS Schloß Holte-Stukenbrock nimmt Besucher wieder mit auf Weltreisen – Dirk Bleyer entführt am 16. November nach Australien

Schloß Holte-Stukenbrock

Nach fast zwei Jahren Pause können die VHS-Weltreisen wieder starten: der Reisejournalist Dirk Bleyer stellt am Dienstag, 16. November, ab 19.30 Uhr seine aktuelle Multivisionsschau „Australien“ in der Aula am Gymnasium vor.