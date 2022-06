Freilichtbühnen Schloß Neuhaus, Hüllhorst und Bökendorf erhalten Förderung

Münster/Paderborn/Lübbecke

Mit insgesamt 175.000 Euro unterstützt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in diesem Jahr zwölf Freilichtbühnen sowie ihren Dachverband. Die höchste Fördersumme von 20.000 Euro erhalten je die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg im Siegerland und die Freilichtbühne Kahle Wart in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) für Modernisierungsarbeiten, wie der Landschaftsverband am Mittwoch in Münster mitteilte.