Landwirt aus Enger setzt auf Tierwohl

Der Zeitpunkt hätte kaum treffender sein können: Längst sind Vokabeln wie Nahrungsmittelknappheit auch bei uns im Umlauf. Gleichzeitig sollen steigende Getreidepreise nicht auf dem Rücken der Tiere zugunsten der Verbraucher abgefedert werden. Was ist also zu tun? Vorsitzender Ulrich Hempelmann warb zunächst dafür, eine bessere Anbindung zwischen Landwirten und Politik herzustellen. Parteiübergreifend sei dies bisher kaum zufriedenstellend geschehen – immer wieder sei die Politik an wichtigen Zielen und Zeichensetzungen gescheitert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar