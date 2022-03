Landwirt aus Enger spürt den Krieg ganz nah

Enger

„Wir wollten doch nur ein bisschen Landwirtschaft machen“, sagt Dr. Christian Ebmeyer. Der 43-Jährige ist Teilhaber des 2000 Hektar großen Ackerbau-Betriebs AgriCS, der in der Region Bukowina in Rumänien liegt – nur zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Das, was jetzt direkt in seiner Nachbarschaft passiert, sei völlig unvorstellbar gewesen, als er den Betrieb 2014 gründete. Und ist es auch heute.

Von Kathrin Weege