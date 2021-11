Landwirt mit Sinn für Romantik

Bielefeld

4,06 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend den Auftakt der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“. In der Kuppelshow von RTL sucht auch der Bielefelder Landwirt Torsten Zerbe (52) eine neue Liebe. Beim Scheunenfest lernte er die 58-jährige Karin und die 55-jährige Claudia kennen. Die Entscheidung, welche der beiden Damen zur Hofwoche eingeladen wird, fiel jedoch erst in der zweiten Folge am Dienstagabend.

Von Michael Delker