Landwirt zaubert ein Fernseh-Menü

Eyke Pahmeyer vom Biohof „Wiehenglück“ in Büttendorf nimmt an der WDR-Sendung „Land & lecker“ teil

Hüllhorst-Büttendorf

Wenn am Montagabend, 23. August, die neue Staffel von „Land & lecker“ im WDR-Fernsehen an den Start geht, dann wird Familie Holzmeier in voller Mannschaft vor dem Fernseher sitzen. Denn für die aktuelle Staffel wurde auch auf dem Hof Holzmeier in Büttendorf gedreht.

Von Eva Rahe