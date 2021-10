Landwirte vermissen Unterstützung

Lübbecke/Minden

Eine imposante Erntekrone schmückt nun den Eingangsbereich des Kreishauses in Minden. Landfrauen und Landwirtschaftsverband Minden-Lübbecke übergaben sie an die Hausherrin, Landrätin Anna Katharina Bölling. Die Krone wird am Montag ins Foyer gehängt. Die Beigaben, Gemüse und Obst aus der Region, werden an die Tafel Lübbecker Land gespendet.

Von Eva Rahe