Landwirte vernetzen sich

Kompetenzzentrum ökologischer Agrarwirtschaft soll in Lichtenau entstehen

Lichtenau

Im Infozentrum für alte Obstsorten in Hakenberg hat jetzt das erste Treffen zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für ökologische Agrarwirtschaft (KöA) stattgefunden. „Technik ja, aber was können mittlere und kleine Betriebe bezahlen?“, machte Hartmut Böhner, Bio-Landwirt vom Kilianihof in Lichtenau, dabei auf die Problematik der wachstumsorientierten Agrarwirtschaft aufmerksam. Gefragt seien intelligente Lösungen, um Familienbetriebe nicht aussterben zu lassen: „Wir wollen wachsen, statt weichen.“

Von Hanne Hagelgans