Landwirte wollen Windräder bauen

Borgentreich

In Borgentreich muss jetzt die bereits beschlossene Planung für Windkonzentrationsflächen neu aufgerollt werden. Vor diesem Hintergrund haben sich zu Jahresbeginn 29 Grundstückseigentümer aus Borgentreich zusammengeschlossen und die Bürgerwind Borgentreich GmbH und Co. KG gegründet. Die Landwirte möchten in Eigenregie, ohne auswärtige Projektierer im Boot, Windräder bauen und betreiben.

Von Ralf Benner