Lange Öffnungszeiten ein Vorteil

In Halle hat ein privater Unternehmer eine neue Corona-Teststation auf dem Alten Busbahnhof am Bahnhof eingerichtet. Ein Vorteil sind hier die langen Öffnungszeiten.

Fikri Faal betreibt seit dieser Woche die neue mobile Corona-Teststation am Alten Busbahnhof in Halle.

Für einen aktuellen Corona-Test stehen die Menschen in diesen Tagen wieder etwas länger an, denn viele Einrichtungen und provisorische Testzentren wurden in den vergangenen Monaten dicht gemacht. Fehleinschätzungen, welche nun nach und nach wieder korrigiert werden, denn der Bedarf an gültigen Tests ist nach wie vor sehr hoch – sei es für die eigene Arbeitsstelle oder die persönliche Beruhigung. Viele Menschen müssen und wollen sich eine gewisse Sicherheit verschaffen, gerade auch zum anstehenden Weihnachtsfest.