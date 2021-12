Lange Schlange vor der Aula

Impfaktion in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf – zweiter Termin am kommenden Samstag

Preußisch Oldendorf

Mit einem Lächeln unter der Maske hat Edith Niemeyer am Samstag von morgens bis nachmittags die Bürger zur Impfaktion in der Sekundarschule in Preußisch Oldendorf begrüßt. Die Rotkreuzleiterin musste an diesem Tag auch den Unmut einiger Bürger entgegennehmen.

Von Andreas Kokemoor