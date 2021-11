Lange Schlangen auf dem Kesselbrink

Bielefeld

Schon lange bevor die Impfteams die Zelte am Freitag um 14 Uhr öffneten, bildeten sich lange Schlangen an den vier Impfstraßen auf dem Kesselbrink in Bielefeld. „Die Stimmung ist gut, aber die Füße sind kalt“, meinte eine Bielefelderin, die schon um 12.30 Uhr zum Kesselbrink gekommen war – „da waren aber schon 80 bis 100 da“.

Kerstin Sewöster