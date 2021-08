Lange Straße kurzfristig gesperrt

Überraschung am Mittwochmorgen in der Delbrücker Innenstgadt

Delbrück

„Was ist denn hier schon wieder los?“, reagierten nicht wenige Delbrücker am Mittwoch überrascht bis verärgert auf eine vorher nicht angekündigte Vollsperrung der Lange Straße in Höhe Schuh-Sport Gerling. Um den riesigen Neubaukomplex „Seniorenresidenz Delbrück“, der derzeit an der Rietberger Straße entsteht, an das Kanalnetz an der Langen Straßen anzuschließen, wurde dort eine Baustelle eingerichtet.

Von Jürgen Spies