Langer Stromausfall – ein düsteres Szenario

Was passiert, wenn die Stromversorgung in Stemwede (hier ein Foto der Anlage am Postdamm in Oppenwehe) ausfällt? Das war Thema in der Bürgerfragestunde des Stemweder Gemeinderates. Der Dielinger Ortsheimatpfleger Theodor Frenzel stellte die entsprechenden Fragen.

Foto: Dieter Wehbrink