Am langen Pfingstwochenende, 3. bis 6. Juni 2022, ist in Ostwestfalen-Lippe einiges los. Eine Übersicht.

Kreis Paderborn

Paderborn feiert die Pader

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit feiert Paderborn am Sonntag, 5. Juni, mit der „Pader-Kultour“ wieder seinen namensgebenden Ursprung – die Pader. Die Pader-Kultour findet traditionell am Pfingstsonntag statt und versammelt Künstler verschiedener Genre und Disziplinen an zahlreichen Stationen entlang der Pader.

Parkfestival in Bad Lippspringe

Nach langer Corona-Zwangspause verwandelt sich der Arminiuspark zum Parkfestival wieder für drei Tage in eine große Konzert-Arena. Am Pfingstwochenende vom 4. bis 6. Juni werden Zehntausende Besucher erwartet.

Historisches Paderquellgebiet im Stadtmuseum Paderborn

Zu Pfingsten wird ein Großteil des seit dem Tornado gesperrten Paderquellgebietes wieder für die Bürger geöffnet. Zugleich gibt es am Wochenende erstmals die Möglichkeit, im Stadtmuseum einen Film über den Ur-Zustand des Paderquellgebietes aus der Zeit vor 1920 zu sehen. Die digitale 3D-Visualisierung ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit.

Bielefeld

Rock on the Beach im Waldbad

Heiß sind nicht nur die Temperaturen, als Joscha Conze im Waldbad das Programm für das Festival Rock On The Beach vorstellt. Auch die Musiker und die gut 80 ehrenamtlichen Helfer brennen darauf, nach zwei Jahren Coronapause am Pfingstsamstag (4. Juni) endlich wieder das Waldbad zu rocken. Bereits am Vortag (3. Juni) macht "Rock the school" den Anfang beim großen Open-Air-Musikfestival-Wochenende im Senner Freibad. Den Abschluss bildet am 5. Juni "BiPhil", ebenfalls im Waldbad. Mehr Infos unter https://t1p.de/nkyhl.

Kreis Minden-Lübbecke

Tag der offenen Tür im GOP

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder einen Tag der offenen Tür im GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen. Geplant ist er für Pfingstmontag (6. Juni).

Premiere auf der Freilichtbühne Nettelstedt

Im dritten Anlauf wird es dieses Jahr endlich was: Die Freilichtbühne Nettelstedt feiert am Pfingstsonntag die Premiere des Familienstücks "Madagascar".

Nacht der offenen Kirchen in Bad Oeynhausen

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“. Unter diesem Motto findet in diesem Jahr nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder die „Nacht der offenen Kirchen“ in Bad Oeynhausen statt.

31 Mühlen beteiligen sich am Deutschen Mühlentag

Traditionell findet jährlich am Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag statt. Deutschlandweit haben viele Mühlen an diesem Tage für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im Mühlenkreis Minden-Lübbecke nehmen insgesamt 31 Mühlen teil. Hier geht es zum Programm.

Auch die Eilhauser Königsmühle beteiligt sich am Pfingstmontag am Deutschen Mühlentag. Foto: Mühlengruppe

Pfingstmarkt im Aqua-Magica-Park

Einen Pfingst- und Kreativmarkt gibt es am Pfingst-Wochenende auf dem Gelände der Aqua Magica der Städte Bad Oeynhausen und Löhne.

Von Samstag bis Montag, 4. bis 6. Juni, können Besucher täglich von 11 Uhr an schlemmen, sich auf der geplanten Wirtschaftsschau zu Themen rund um das Haus informieren oder nach Schnäppchen auf dem Flohmarkt Ausschau halten.

Kreis Höxter

„Farben-Spiel“-Wochenende in Höxter-Stahle

Pfingsten bleiben viele Stahler in der Heimat und feiern ordentlich. Und das schon seit Jahren. Und auch viele Nachbarorte feiern mit. Nach der Corona-Zwangspause freuen sich die Vereine des Weserortes, vom 4. bis 6. Juni das „Farbenspiel“-Wochenende wieder anbieten zu können.

Schützenfeste im Kreis Höxter

In etlichen Orten im Kreis Höxter wird am Pfingstwochenende Schützenfest gefeiert. Wer die schicken Kleider von Königinnen und Hofdamen bestaunen möchte, findet hier die Termine auf einen Blick.

Kreis Herford

Fest zum Deutschen Mühlentag in Exter

Am Montag, 6. Juni, wird beim Mühlenverein Exter das Fest zum Deutschen Mühlentag gefeiert. Ab 11 Uhr beginnt ein Gottesdienst an der Mühle, den Pfarrerin Renate Wefers aus Uffeln gestaltet. Der Posaunenchor der Gemeinde Exter/Bonneberg spielt. Danach rocken die „Golden Oldies“ aus Herford von 14 bis 16.30 Uhr für die Gästeschar.

Mittelaltermarkt im Bünder Museumsgarten

Feudale Lebensart, rustikaler Alltag, filigrane Kampfkunst sowie Handwerk, Kultur und Brauchtum aus mehreren Jahrhunderten: Die Stadt Bünde lädt in Kooperation mit dem Imkerverein Bünde und dem Bad Oeynhausener Verein Corona Historica am Pfingstwochenende zum Mittelaltermarkt vom 4. bis 6. Juni auf die Bünder Museumsinsel ein.

Kreis Gütersloh

50 Jahre Schloß Holte-Stukenbrock

Brunch mitten in der City, Mitmachzirkus mit anschließender Galavorstellung im Bürgerpark und das Emsfest mit Kirmesmeile auf dem Schulhof des Gymnasiums – am Sonntag, 12. Juni, wird für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine ganze Menge geboten. Die Stadt lädt alle Bürger von 11 bis 18 Uhr zum Höhepunkt der Feierlichkeiten im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre SHS“ ein.

Jazzmusik im Farmhouse

Die Railers werden am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, zu zwei Konzerten im Farmhouse-Jazzclub in Harsewinkel erwartet.

Weinmarkt in Gütersloh

Im Gütersloher Theater ist nicht nur drinnen viel los. Das imposante Gebäude bietet auch eine kunstvolle Kulisse für den traditionellen Weinmarkt. "Jedes Jahr an Pfingsten - endlich wieder!", werden sich die Fans von Rebensaft und Erdbeerbowle sagen.

Von Freitag bis Montag, 3. bis 6. Juni, gibt es auf dem Theater-Vorplatz die bewährte Mischung aus edlen Tropfen, kulinarischen Köstlichkeiten und Musik.

Die Öffnungszeiten:

Freitag 18 bis 23 Uhr

Samstag 16 bis 23 Uhr

Sonntag 12 bis 23 Uhr

Montag 12 bis 20 Uhr

Am Samstag, 4. Juni, startet um 18.30 Uhr außerdem das Abendradrennen "Stadtwerke-City-Nacht" durch die Innenstadt.

Endlich wieder! Der Weinmarkt in Gütersloh. Foto: Carsten Borgmeier

Pfingstkirmes in Gütersloh

Kein Pfingstwochenende ohne Kirmes: Das weiß in Gütersloh jedes Kind. Die Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz drehen sich von Freitag bis Montag, 3. bis 6. Juni, täglich von 14 bis 23 Uhr.

Endlich wird es wieder richtig voll auf dem Marktplatz in Gütersloh. Foto: Hendrik Fahrenwald

Feuerwehrfest des Löschzugs Stukenbrock

Am Feuerwehrgerätehaus Stukenbrock tut sich was: Ein Kran steht dort, Erde ist aufgeschüttet worden, an der anderen Gebäudeseite ist das Pflaster aufgenommen worden. Die Erweiterungs- und Umbauarbeiten werden noch ein Jahr dauern. Deshalb feiern die 66 Aktiven, davon sind acht Frauen, „Feuer und Flamme“ am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, auswärts – und zwar an der Halle der Guido Koch KG am Siewekeweg 9.

Sommerfest in den Bürgerpark Schloß Holte-Stukenbrock

Am Pfingstsamstag wird gefeiert: Die Diakonische Stiftung Ummeln lädt gemeinsam mit den Johannitern, der evangelischen Kirchengemeinde und vielen weiteren Partnern zum Sommerfest in den Bürgerpark Schloß Holte-Stukenbrock ein. Die Besucher erwartet am Rathaus ein vielseitiges Bühnenprogramm – von Blasmusik bis zu Rock-Klassikern.

Kreis Lippe

Sportwoche in Oesterholz

Eigentlich hätten sie im vergangenen Jahr in Kohlstädt auftreten sollen, wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen musste das Gastspiel jedoch verschoben werden. Am kommenden Sonntag, 5. Juni, ist es endlich soweit: Die bekannte Band „Randale“ tritt im Rahmen der Sportwoche 2022 in Oesterholz auf. Das Programm der Sportwoche geht vom 3. bis zum 6. Juni.

