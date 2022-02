Langes Warten am Telefon: Ärzte regeln Notdienst neu

Wer außerhalb der Sprech­­stunden einen Arzt braucht und nicht in Lebensgefahr schwebt, kann 116117 anrufen. Unter dieser Nummer betreiben die Kassenärztlichen Vereinigungen Westfalen-Lippe (Dortmund) und Nordrhein (Köln) in Duisburg ein Callcenter. Kassen- und Privatpatienten erfahren dort, wer in der Nähe Bereitschaftsdienst hat, oder das Callcenter schickt einen Arzt zum Anrufer. Das System funktioniert allerdings nur mäßig. Patienten beklagen, dass sie bis zu 45 Minuten in der Warteschleife hängen, bevor sich jemand kümmert.

