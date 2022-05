Langes Wochenende über Himmelfahrt: Das ist los in Ostwestfalen

Am langen Wochenende über Himmelfahrt, 25. bis 29. Mai 2022, ist in OWL einiges los. Eine Übersicht.

Leineweber-Markt in Bielefeld, Mittelalterfest „Anno 1280“ in Gütersloh, Stadtfest „Haller Willem“ und vieles mehr

Leineweber-Markt in Bielefeld

An zehn Orten gibt es auf sechs Bühnen Live-Musik, Kirmes-Rummel, Gastrostände und jede Menge Aktionen für Familien. Der Leineweber-Markt in Bielefeld bietet bereits vom Mittwoch, 25., bis zum Sonntag, 29. Mai fünf Tage volles Programm.

Mittelalterfest „Anno 1280“ in Gütersloh

Der Hof Kruse in Gütersloh-Isselhorst verwandelt sich am langen Wochenende nach zwei Jahren Coronapause wieder in ein Rittergut mit rund 100 Heerlagern. Von Mittwoch, 25. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, steigt an der B61 zwischen Gütersloh und Bielefeld wieder das Mittelalterfest „Anno 1280“.

Stadtfest „Haller Willem“ in Halle/Westfalen

Nach pandemiebedingter Pause setzt das neue Organisationsteam beim Comeback des Stadtfestes „Haller Willem“ in Halle im Kreis Gütersloh auf das bewährte Konzept mit zwei Bühnen, auf denen von Mittwoch an Bands für Stimmung sorgen, Comedy-Acts zum Lachen bringen und sich heimische Vereine und Institutionen präsentieren.

Kuhfladen-Roulette in Gütersloh-Pavenstädt

Der Schützenverein Pavenstädt von 1929 lädt am Donnerstag, 26. Mai, zum 15. Mal zum Kuhfladen-Roulette ein. Veranstaltungsort ist die Wiese auf dem Sportplatzgelände am Pavenstädter Weg 10 in Gütersloh. Direkt neben dem Schützenhaus entsteht ein großes Roulette-Feld. Bevor die erste Kuh das Spielfeld betritt, darf gewettet und gesetzt werden. Wohin fällt der erste Fladen?

Stadtfest in Brakel

Nach zwei Jahre Pause wird in Brakel wieder ein Stadtfest gefeiert - mit Frühlingskirmes am Feuerteich, die bereits am 26. Mai beginnt, Kinderflohmarkt im gesamten Innenstadtbereich am Samstag von 9 bis 13 Uhr, dem City-Biathlon am 26. Mai (Christi Himmelfahrt), Musik an den Abenden und einem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Mai.

Blasmusik-Europameisterschaft in Höxter-Lüchtringen

Zwölf Blasorchester aus drei Ländern nehmen am Himmelfahrtswochenende an der Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik teil. Ausgerichtet wird sie von der Blaskapelle Lüchtringen.

30. Greffener Spökenkiekerfahrt in Harsewinkel

Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Samstag, 28. Mai, ab 10 Uhr die 30. Auflage der Internationalen Pionierfahrt für Motorräder – auch Spökenkiekerfahrt genannt – im Gedenken an den verstorbenen Initiator Heiner Beckmann aus Greffen statt. Mehr als 30 Oldtimer-Motorradbegeisterte aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz wollen bei der Fahrt dabei sein. Start ist am Greffener Motorradmuseum an der Beelener Straße in Harsewinkel im Kreis Gütersloh.

Vogelspinnen-Ausstellung in Herford

Diese Ausstellung ist nichts für schwache Nerven: Die größten Vogelspinnen der Welt sind am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), im Alten Güterbahnhof in Herford zu sehen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Hoffest auf Wantüns Hof in Atteln

Mohn ist immer rot? Von wegen! In Lichtenau-Atteln im Kreis Paderborn blüht er in diesen Tagen auf einem 600 Quadratmeter großen Feld in einem wunderschönen Lila. Und am Sonntag, 29. Mai, wird der Mohn zum Star beim großen Hoffest auf Wantüns Hof, zu dem Rita Meermeyer und ihre Familie einladen.

Und so soll das Wetter an Vatertag werden.