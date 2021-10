Lars Schröder (44) übernimmt Leitung

Schröder, der mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Borchen lebt, könne dabei auf eine langjährige Leitungserfahrung zurückgreifen, nachdem er acht Jahre lang stellvertretender Schulleiter der HNGe und zuvor Abteilungsleiter einer Gesamtschule in Hessen war, teilt die Gesamtschule mit. So sei auch die reibungslose Übernahme der Leitungsposition mit An­drea Reck möglich gewesen, die sich sehr darüber freut, dass ihr Stellvertreter nun ihr Nachfolger ist.

„Der Aufbau einer neuen Schule funktioniert nur im Team mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und natürlich vorrangig mit den Schülerinnen und Schülern. Deshalb bedanke ich mich herzlich bei allen, die zum Gelingen der Schule beigetragen haben“, resümiert Andrea Reck den Gründungsprozess der Schule, den sie mit dem Einzug in ein leeres Haus vergleicht. Mit dem ersten Abitur im vergangenen Schuljahr sei der erfolgreiche Aufbau der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule abgeschlossen. „Ich kann deshalb beruhigt in den Ruhestand gehen und sehe die weitere Zukunft der Schule in guten Händen“, merkt Andrea Reck an.

Lars Schröder betont: „Zusammen haben wir als Schulgemeinschaft seit Gründung dieser Schule schon viel erreicht, die HNGe ist ein fester Bestandteil der Schullandschaft in Paderborn geworden.“ Beleg dafür seien die guten Anmeldezahlen. Er freue sich, im Rahmen seines neuen Aufgabenfeldes mit dem Leitungsteam und der gesamten Schulgemeinde die HNGe weiter gestalten zu können.

Neu ist nicht nur die Schulleitung. Auch die Schule präsentiert sich erneuert. So wurde der Schulhof des eigenständigen Oberstufengebäudes neu angelegt und die Fenster im Hauptgebäude ausgetauscht. Neues Mobiliar wurde angeschafft, ein neuer Chemietrakt gestaltet und die mediale Ausstattung mit Projektionsflächen und iPads vorangetrieben.