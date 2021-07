„Lassen Sie sich impfen!“

Impfmobil hält am Freitag in Spenge und am Samstag in Enger – Spenges Bürgermeister appelliert an die Bürger

Die Impfstation des Kreises Herford macht Freitag in Spenge und Samstag in Enger Halt. Bürgermeister Bernd Dumcke appelliert an die Bürger, die Termine zu nutzen.

In Spenge gibt es den Pieks an diesem Freitag, 30. Juli, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr am E-Center. In Enger ist die Aktion in den Traktorentag auf dem Barmeierplatz am Samstag, 31. Juli, von 10 bis 18 Uhr eingebunden.