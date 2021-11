„Lassen Sie sich impfen“

In den Arztpraxen und Krankenhäusern steigt bundesweit die Rate egozentrischen Benehmens von Patienten und Besuchern. Warum trifft dieses Verhalten nicht beim Impfen gegen SARS Cov2 zu? Diese Frage hat sich Prof. Dr. Andreas Götte, Chefarzt der Medizinischen Klinik II des St.-Vincenz-Krankenhauses Paderborn, gestellt. Er appelliert an die Menschen, sich impfen zu lassen.

„Es bestehen aus meiner Sicht erhebliche Missverständnisse bezüglich des Impfens zur Einschränkung der Covid19-Pandemie. Das Impfen erfolgt prinzipiell zum Eigenschutz! Dies trifft übrigens für alle anderen Impfungen ebenfalls zu. Ein Impfschutz verhindert nie den Kontakt oder Aufnahme von Viren in den eigenen Körper. Dies bedeutet, dass jeder Geimpfte, in einem gewissen Maß, Viren tragen und weitergeben kann. Dies trifft auch für das jetzige Coronavirus zu. Wenn sich Gruppen von Geimpften mit negativ Getesteten treffen (Karneval, Veranstaltungen etc.), dann ist die Chance groß, dass asymptomatisch infizierte Geimpfte die Viren auf negativ Getestete übertragen. Dies ist ein möglicher Katalysator der Infektionsausbreitung. Dass das Impfen per se die Gesellschaft schützt und somit ein reiner Akt der Solidarität ist, stimmt daher nur bedingt.

Wir müssen realisieren, dass das aktuelle Coronavirus nahezu alle Menschen in Deutschland (Welt) infizieren wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die ,Durchseuchung‘ der Population wird im Verlauf, natürlich unter Einschluss auch aller Geimpften, fast 100 Prozent betragen. Das SARS-Cov2- Virus wird dauerhaft bleiben. Genau wie die Coronaviren aus dem Jahr 1889 (Russische Grippe), die heute noch nachweisbar sind.

„ Viele Ungeimpfte werden sterben. “ Prof. Dr. Andreas Götte

Wer sich impfen lässt, hat große Chancen, trotz Viruskontakt nicht schwer zu erkranken. Der wesentliche Schutz betrifft somit die geimpfte Person selbst. Wenn jeder nun egoistisch genug ist, dann steigt die Rate der Impfungen inklusive Booster-Impfungen. Darum würde ich in diesem Punkt etwas mehr Egoismus einfordern, damit sich jeder selbst ausreichend schützt.

Viele Ungeimpfte werden sterben. Gesunde, das heißt dauerhaft negativ getestete Personen, wird es kaum geben. Dies ginge nur durch einen unrealistischen dauerhaften Lockdown für Ungeimpfte.“

Der Mediziner wendet sich direkt an die Bevölkerung: „Schimpfen Sie nicht aus unklaren Motiven mit Krankenschwestern, Fachangestellten oder Ärzten. Re-orientieren Sie lieber Ihren Egoismus und lassen sich impfen! So wird eine genügend hohe Impfquote doch noch zu einem Solidaritätsmerkmal der Gesellschaft und ermöglicht unter anderem die medizinische Behandlung auch aller Nicht-Coronapatienten, die es trotz der Pandemie in sehr hoher Anzahl gibt.“