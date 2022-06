Lastenräder für Altstadt-Kaufleute

Bielefeld

Das Amt für Verkehr bietet den Einzelhändlern und Gastronomen der Altstadt von sofort an drei Lastenfahrräder zur kostenlosen Ausleihe an. Die Räder, die die Stadt beim in der Obernstraße ansässigen Fahrradspezialisten „feine räder“ least, können jeweils für zwei Wochen ausgeliehen und getestet werden.

Von Uta Jostwerner