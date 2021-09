Laster durchbricht Mittelleitplanke auf der A33 bei Borchen

Auf der A33 haben sich am Donnerstagabend während des Starkregens Unfälle ereignet. Ein Laster durchbrach bei Borchen die Mittelleitplanke. Verletzte gab es nichtDie Autobahn war laut Feuerwehr für etwas 45 Minuten in beide Richtung voll gesperrt.

Die Löschzüge aus Etteln und Kirchborchen wurden gegen 21.20 Uhr alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache habe ein LKW die Mittelleitplanke durchbrochen und sei auf dieser zum Stehen gekommen, berichtete Kerstin Diez von der Feuerwehr Borchen am Freitagmorgen. Dabei versperrte das Fahrzeug die Fahrbahnen in beide Richtungen. Zudem war noch eine Autofahrerin an dem Unfall beteiligt. Beide blieben unverletzt und verließen die Fahrzeuge selbständig.

Ein zufällig an der Einsatzstelle befindlicher Rettungswagen aus dem Hochsauerlandkreis versorgte sie. Die PKW-Fahrerin des wurde zur Kontrolle mit dem Borchener Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Diez: „Der Löschzug Etteln verblieb mit einem Fahrzeug an der Einsatzstelle, während alle anderen Kräfte einrücken konnten.“

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Auto in die eingerichtete Absperrung fuhr. Daraufhin wurde der Löschzug Etteln nochmals alarmiert. „Die Absperrung/Warnung wurde durch die Feuerwehr erweitert bis die Autobahnmeisterei, welche durch weitere Unfälle mit Personalmangel zu kämpfen hatte, die eigentliche Sicherung vorgenommen hatte und mit der Bergung des LKW begonnen werden konnte“, berichtete Diez. Der Löschzug Etteln rückte um 0.30 Uhr ein.

Wasser auf Straßen und im Keller: Der Starkregen sorgte am Donnerstagabend laut der Leitstelle in Büren-Ahden für 18 Einsatze der Feuerwehr, davon zwölf in Salzkotten, vier in Hövelhof und zwei in Paderborn.