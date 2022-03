Lastwagen rutscht in Graben

In der Nacht zu Samstag hat ein Lastwagen-Fahrer auf der Berliner Straße (B 239) auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen unbeladenen Sattelschlepper verloren und ist mit dem Fahrzeug in den Straßengraben gerutscht.

Sattelschlepper-Unfall auf glatter B 239 in Lübbecke – niemand verletzt

Der Lastwagen kam auf der glatten Bundesstraße ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben.

Gegen 1.40 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 28-jähriger Hiller mit dem Lastwagen die Berliner Straße (B 239) in Richtung Lübbecke. In Höhe der Straße Hausstätte kam er ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und rutschte seitlich in den Straßengraben.

Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden. Da eine Bergung innerhalb der Nachtzeit nicht möglich war, sicherte die Polizei die Unfallstelle ab. Der fließende Verkehr wurde hierdurch nicht beeinträchtigt.

Am späten Vormittag wurde das Lastwagengespann aus dem Graben gezogen. Hierzu musste die Bundesstraße für 45 Minuten zwischen Stadtweg und Industriestraße komplett gesperrt werden.