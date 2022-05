Lastwagenfahrer verurteilt

„Es hätte jedem passieren können“, sagte die Rahdener Richterin Hildebrand in ihrer Urteilsverkündung. 90 Tagessätze zu 30 Euro lautete die Geldstrafe, die sie am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Lastwagenfahrer (46 Jahre) aus Bramsche verhängte.

Er hatte mit seinem Sattelzug am 6. August 2021 auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes in Rahden eine 87-jährige Rentnerin überrollt. Diese starb an den Folgen der Verletzungen. „Wer so ein großes Gerät fährt, muss sich zu jeder Zeit absichern“, mahnte die Richterin, entschied sich aber im Sinne des Antrags der Staatsanwaltschaft für ein eher mildes Urteil.