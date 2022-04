Laternen werden insektenfreundlich

Rund 19.000 ihrer 32.000 Laternen an Straßen, Wegen und in Grünanlagen hat die Stadt seit 2011 auf LED-Technik umgerüstet. Ein Kraftakt, der bislang rund elf Millionen Euro gekostet hat. Jetzt droht die neuerliche Umrüstung: Denn eine Neuerung im Naturschutzgesetzt verlangt künftig insektenfreundliche Lampen.

Naturschutzgesetz verlangt die Umrüstung aller Lampen an Straßen und Wegen auch in Bielefeld – Zeitraum ist noch offen

Der massive Rückgang an Insekten, aber auch die Beeinträchtigung anderer Tiere waren die Auslöser, dass der Bund das Naturschutzgesetz zum 1. März überarbeitet hat. „Sowohl die Gesamtmasse der Insekten als auch die Artenvielfalt bei Insekten ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen“, heißt es im Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Ein wesentlicher Punkt im Naturschutzgesetz ist nun die Eindämmung der so genannte Lichtverschmutzung, die sich unter anderem auf Verhalten und Lebensdauer der Insekten auswirkt.