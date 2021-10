Laternenumzug findet statt

An einer traditionellen Veranstaltung des Schlänger Marktes wird in diesem Jahr festgehalten

Schlangen

Bereits zum zweiten Mal in Folge musste der Schlänger Markt coronabedingt abgesagt werden. An einer Tradition wollen die Gemeinde und der Schlänger Markt-Verein in diesem Jahr aber festhalten. 2021 soll es wieder einen Laternenumzug für die Kinder geben. Los geht es am kommenden Freitag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr am Schulzentrum in der Rosenstraße.

Von Klaus Karenfeld